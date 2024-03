Kriebelbeestjes in je onderbroek? Utrechtse organisatie doet opvallende oproep

Belangrijke voorwaarde is dat de onderbroek die je gaat begraven, van 100 procent katoen is. Dit is belangrijk volgens Utrecht Natuurlijk omdat in katoen cellulose zit. Dit is voedsel voor kleine beestjes die onder de grond leven. Spinnen, kevers, mieren en pissebedden breken stukje bij beetje het katoen van de onderbroek af, waardoor deze steeds meer in de bodem verdwijnt.