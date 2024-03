Niet op tijd voor meivakantie: wachttijd voor nieuw paspoort in De Bilt bijna twee maanden

De zogeheten paspoortpiek werd begin dit jaar al aangekondigd. Tien jaar geleden, in 2014, werd de geldigheidsduur van een paspoort van vijf naar tien jaar verlengd. In de periode ervoor zag de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens dat mensen de aanvraag van een nieuw paspoort uitstelden. In voorgaande jaren was daarom sprake van een 'paspoortdip'.