Bouw tijdelijke woningbouw Befu-terrein na 5 jaar van start

De gemeente is al langer van plan om op het Befu-terrein tijdelijke woningen neer te zetten, maar dat ging niet zonder slag of stoot. In 2022 woonden er nog krakers op het terrein, die van de gemeente weg moesten. In september vorig jaar werd de bouw van de woningen uitgesteld. De levering van de tijdelijke units was vertraagd en dus kon de bouw ook niet beginnen . De ontwikkelaar had toen last van drukte.