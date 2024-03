Vier vragen én antwoorden over de ramadan

Eid-al-fitr ('feest van het verbreken van het vasten', red.) of het Suikerfeest is het eind van de vastenperiode en is voor moslims een feestdag. De meeste moslims gaan in de ochtend naar de moskee voor een speciaal ochtendgebed. Daarna wordt doorgaans familie bezocht, gegeten en cadeautjes uitgedeeld. Het feest duurt meerdere dagen.