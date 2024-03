Scholieren houden herinnering aan geallieerde vliegers levend in Eemnes

De lezing van Van Putten is daarvoor bedoeld, zegt voorzitter Marga Hilhorst van vereniging Vrijheidsmonument Eemnes vooraf tegen de kinderen. "Ik ben 73", vertelt ze, "en ik heb altijd in vrijheid geleefd. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet." Ze legt uit dat de rood-wit-blauwe fakkel, het symbool van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei, betekent dat vrijheid iets is om door te geven. En dat in periodes waarin die vrijheid er niet was, er hard voor is gevochten. Met vaak een hoge prijs.