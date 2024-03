Taghi gaat in beroep tegen levenslange celstraf in Marengo-proces

Het Marengo-proces, dat al bijna zes jaar duurt, draait om zes moorden en dertien liquidatiepogingen. Veel daarvan vonden plaats in het criminele circuit in of rondom Utrecht. Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van een liquidatiebende onder leiding van hoofdverdachte Taghi en de Utrechtse Saïd R. Eerder werd al bekend dat R., die ook een levenslange straf kreeg opgelegd, in beroep gaat.