Gedumpte leeuw Remy verkast naar Zuid-Afrika: 'Hij krijgt daar veel meer ruimte'

Sinds zijn verblijf in Hoenderdaell is Remy flink aangesterkt en een volwassen dier geworden. "Het verblijf hier is tien bij twintig vierkante meter", zegt Pijnenburg. De benen strekken en lekker rennen zit er dus niet in voor Remy nu. "In Zuid-Afrika plaatsen we hem op een stuk land van 700 hectare groot. Dat gun ik Remy echt." De leeuw wordt in Zuid-Afrika opgevangen door The Lions Foundation. Die organisatie had weer een plekje vrij en dus was Remy aan de beurt.