Molen Utrechtse Adelaarstraat weer in de steigers, staal in plaats van hout

In 2015-2016 zijn al restauratiewerkzaamheden aan de molen Rijn en Zon uitgevoerd, waaronder het vernieuwen van het wieksysteem. Daarbij was voorzien dat een tweede fase op een later moment zou plaatsvinden. "De molen Rijn en Zon heeft grote cultuurhistorische waarde voor de stad en is beschermd als rijksmonument. Met deze opknapbeurt willen we het rijksmonument in stand houden voor toekomstige generaties. Op dit moment werken we aan de laatste voorbereidingen."