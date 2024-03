Vinkevener in parkeergarage doodgestoken: 'jonge Maarssenaar handelde in opdracht'

Volgens het Openbaar Ministerie handelden de twee in opdracht van een criminele organisatie die meer van dit berovingen heeft gepland en uitgevoerd. Ook de vermeende opdrachtgever van de geweldige diefstal is opgepakt. Hij staat op een later moment voor de rechter. Er is ook nog een vierde verdachte aangehouden. Deze minderjarige is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak.