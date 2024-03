Gekkenhuis op laatste dag van Perry Sport: 'Negentig cent voor een badmuts, dat kun je niet laten liggen'

Toch zal niet iedereen het daar mee eens. De sportwinkel is al meer dan 40 jaar een begrip op het Vredenburgplein in Utrecht. Dat de winkel zou verdwijnen, werd in augustus al duidelijk. De locatie in Utrecht is een van de laatste zes filialen die nog open is. Op deze laatste dag gaat het allerlaatste assortiment daarom voor een spotprijs weg.