7 jaar en bijna 2 jaar cel voor explosies Tienhoven en Hoef en Haag

De Rotterdamse Nora B. haalde volgens de rechtbank de uitvoerders op in Amsterdam en bracht ze naar Tienhoven en Hoef en Haag. Tijdens het uitvoeren van de explosies wachtte de vrouw in de buurt in haar auto. Bij een van de explosies had zij ook telefonisch contact met een uitvoerder. Hieruit concludeert de rechtbank dat er sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking. Hiermee ziet de rechtbank haar niet enkel als medeplichtig, maar vindt dat er sprake van medeplegen is. Dat betekent dat ze als een dader gestraft kan worden.