Ondernemers overwegen rechtszaak om platleggen treinverkeer in de zomer

Het feit dat de werkzaamheden in de zomer plaatsvinden, zorgt bij Halewijn voor de grootste ergernis. "Dat is bij uitstek de tijd waarin we toeristen kunnen trekken." Ook benoemt de ondernemer dat Amersfoort het toerisme juist wilde bevorderen en dat de stad benoemd werd tot de mooiste stad van Europa. De ondernemer begrijpt niet dat hij dan 'plotsklaps' hoort dat het hele treinverkeer in de zomer straks stilligt. "Waarom blijft er niet één trein over, of gaat de trein wat langzamer? Kan de dienstregeling niet worden gehalveerd?’’