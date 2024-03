Imkers Eemland lokken Aziatische hoornaar in de val met bier, wijn en kattenbrokjes

Het enige dat erop zit is de invasie van de Aziatische hoornaar beheersbaar houden. Daarvoor is het zaak om zoveel mogelijk te voorkomen dat de koninginnen zich ergens kunnen vestigen. Bijenhoudersverenigingen in Baarn, Soest, Amersfoort en Leusden hebben de afgelopen tijd speciale vallen voorbereid. Met een lokstof proberen ze de roofdieren in een fuik te laten vliegen. De val is zo gemaakt dat andere insecten er wel weer uit kunnen. De grotere Europese hoornaar kan er niet eens in.