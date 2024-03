Bijna een op de drie verdachten is een jongere: 'Ze beginnen steeds eerder'

Ook Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma ziet dat verdachten van misdrijven steeds jonger worden. "Zelfs zeer ernstige en gevaarlijke feiten, zoals het plaatsen van explosieven bij woningen, worden gepleegd door jongeren van slechts 16 of 17 jaar." De gemeente is dan ook druk bezig met de aanpak van jeugdcriminaliteit. "We werken enerzijds aan preventie, aan het voorkomen dat zij in de criminaliteit terecht komen. Maar ook jongeren die met één of beide benen in de criminaliteit zitten, bieden we perspectief. Het is een kwestie van de lange adem, maar elke jongere die we op deze manier op het rechte pad krijgen of houden is winst."