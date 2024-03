'DENK kan helemaal niet het aftreden eisen van andere raadsleden', vindt het panel Stadhuisplein

Oud SP-kamerlid Jasper van Dijk noemt in de podcast Stadhuisplein de eerste actie van Sungur een 'rotstreek'. "Jij bent dus voor Koranverbrandingen. Die suggestie heeft hij gewekt. En dat is inderdaad echt een rotstreek." Oud-wethouder Yet van den Bergh (Leefbaar Utrecht) is het met hem eens. "Heel naar. Ik vind altijd dat je geloof en politiek moet proberen gescheiden te houden. Je zit daar ook voor de stad en niet om je geloof te verbreiden", zegt Van den Bergh. "Je bent de gemeenteraad, je hoort besluiten te nemen over de stad. Het zint me niet dat de sfeer in de raad zo verziekt wordt."