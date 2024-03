Amersfoortse raadsleden willen aanpak institutioneel racisme: ‘Kost veel tijd'

In oktober vorig jaar publiceerde Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) een rapport naar institutioneel racisme bij zes gemeenten. Eén van die gemeenten is Amersfoort. In totaal zijn voor het onderzoek tientallen gemeenten aangeschreven, maar veel hebben niet meegewerkt. "Er is moed en lef voor nodig om mee te werken. Dat is een belangrijke eerste stap", zegt Felten.