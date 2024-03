Gevlucht uit Liberia en nu een Koninklijke onderscheiding: 'Ik zie vluchtelingen als expats'

De acteur vluchtte in 1991 uit zijn geboorteland Liberia. "De impact van oorlog op een mensenleven, dat wens je niemand toe", zegt Richards. In Nederland studeerde hij aan de Toneelacademie en speelde daarna bij diverse theatergezelschappen. Zijn ervaring als vluchteling inspireerde hem om een verschil te maken in het leven van andere nieuwkomers in Nederland. "De mensen die je leert kennen in je nieuwe land bepalen jouw toekomst." Hij schreef en regisseerde zijn eigen levensverhaal en die van twee anderen in de voorstelling ‘As I Left My Father’s House'. "Ik zie vluchtelingen en nieuwkomers als expats. Als we hen allemaal bejegenen als expats, kunnen zij een verrijking zijn voor de samenleving."