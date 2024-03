Peperdure munt op veiling: 'Dit wordt een titanenstrijd tussen verzamelaars'

Die verzamelaars komen volgens Scheper uit binnen- en buitenland. Zo is er een Amerikaan met een indrukwekkende Nederlandse muntencollectie. Hij zou volgens Scheper best in het publiek kunnen zitten tijdens de veiling. Ook in Nederland zijn tientallen verzamelaars die het muntje dolgraag willen hebben én het geld ervoor kunnen neerleggen, weet Scheper. De Wilhelminamunt is nu trouwens ook van een topverzamelaar. Hij wil z'n collectie verkopen.