Avontuurlijk en duurzaam op reis? Utrechter wil liften op de kaart zetten

Hoe hou je liften leuk en veilig?

Doorgewinterde lifters Stan Frinking uit Woerden (legde sinds zijn zeventiende al 40.000 kilometer liftend af, "net zoveel als de omtrek van de aarde"), raadslid Victor Paalman en Robert Prins (of The hitchhiking grandfather, zo u wil) hebben tips om liften leuk en veilig te houden:

• De bestuurder heeft altijd gelijk

Paalman kreeg een keer een lift van iemand die hem aanbood op voorwaarde dat hij de hele rit mocht praten over het feit dat Jezus de verlosser is. "Dat is prima, ook als ik daar zelf niet in geloof. Ik hoef daar geen discussie over aan te gaan."

Volgens 'liftopa' Prins zijn religie en politiek een no-go in de auto. "Als iemand erover begint moet je 'ja en nee' zeggen, en er vooral niet te lang op doorgaan." Toch ervaart Stan dat anders. "Normaal gesproken leef je in een bubbel, maar als je lift zit je ineens met mensen in een auto die er andere wereldbeelden op nahouden. Ik vind het juist leuk om erover te praten, maar je moet mensen wel goed aanvoelen."

• Wees flexibel

Prins sliep een keer in een babyverschoonhokje, toen het 's avonds niet was gelukt een lift te vinden. "Het was er warm, dus dat slaapt prima. Alleen jammer was de lamp die reageerde op beweging, dus die ging telkens aan."

Paalman heeft vaak genoeg halverwege toch maar besloten dat de beoogde eindbestemming niet gehaald zou worden. "Je kunt heel makkelijk een hostel boeken op het moment dat je in de auto zit, dus als je niet van tevoren alles al rigoureus vastlegt kun je je plannen makkelijk wijzigen."

• Gebruik een whiteboard

Het kartonnen bordje is ouderwets, neem een whiteboard met stiften mee. Paalman: "Zo kun je makkelijk nieuwe bestemmingen toevoegen. Kies je volgende bestemming sowieso slim uit: als je naar Hamburg wil, is het niet handig om dat direct op het bordje te zetten als je in Utrecht tijdens de ochtendspits opstapt. Je gaat niemand tegenkomen die dat stuk nu al rijdt. Laat je in plaats daarvan afzetten op een handige tussenstop."

• Probeer niet te risicomijdend te denken

Algauw gaat het bij liften over de vraag of het wel veilig is. Natuurlijk is dat belangrijk, maar sla er niet teveel in door, vinden de lifters alledrie. "Vaak is het voor de bestuurder spannender dan voor de lifter", zegt Stan. "Juist in deze tijd, met GPS, ben je goed te vinden en Europa is heel dichtbevolkt."

Voel je je echt niet veilig? "Zeg dan dat je wagenziek bent. Niemand is beledigd en waarschijnlijk wil iemand je dan ook wel uit de auto hebben."