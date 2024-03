Wéér is deze buurtsuper gered: 'Dit is een droom die uitkomt'

Het is inmiddels een bekende supermarkt te noemen. De kleine buurtsuper in Schoonrewoerd is verschillende keren in de media geweest. Eerst omdat de energieprijzen door het dak gingen. "Zo kan ik niét verder", riep eigenaar Ad destijds nog . "Het wordt allemaal te duur." Maar het dorpje in Vijfheerenlanden sloeg de handen ineen en verzamelde vrijwilligers om de super te kunnen behouden.