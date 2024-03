Kleine groep ongedocumenteerden blijft overlast veroorzaken in Utrechtse wijk Lombok

In januari werden er schriftelijke vragen gesteld door VVD, UtrechtNu!, D66, UtrechtSolidair en CDA. Het college van Burgemeester en Wethouders schrijven dat zij bekend zijn met de overlast en melden dat "een deel van de groep nog steeds verantwoordelijk is voor winkeldiefstallen, zakkenrollen, straatroof, heling, onderlinge vechtpartijen en vechtpartijen met andere dakloze groepen in het stationsgebied en in andere delen van de stad."