Burgemeester Van Zanen zette de stad op slot na tramaanslag: 'Zo'n dag gaat voorbij als een roes'

Dan is het een uur of vier in de middag. Van Zanen moet beslissen of mensen weer de straat op mogen. "Mensen komen uit hun werk en van school. En Utrecht is een studentenstad", aldus de oud-burgemeester. Samen met de hoofdofficier en de politiechef neemt hij het besluit dat iedereen weer naar buiten kan. "Dat is natuurlijk ook spannend. Vervolgens hadden we de persconferentie en heb ik verteld wat ik kon vertellen en toen dat bijna klaar was kregen we een briefje: 'We hebben de verdachte.' Dat was fijn."