Eigenaren van eerder zoekgeraakte papegaai Coco vinden nu zélf exotische vogel in tuin

Inmiddels is de Dierenambulance gebeld en heeft Miranda, de vriendin van Marcel, berichten in meerdere Facebook-groepen geplaatst. Het is hopen dat de eigenaar zich snel meldt. "We gaan dan wel eerst het ringnummer vragen, want anders kan iedereen zeggen dat het zijn vogel is. Als er niemand komt, ken ik wel iemand die hem goed kan verzorgen."