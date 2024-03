'Goud van de zee' bijna niet meer te krijgen: 'Hollandse garnaal is drie keer zo duur geworden'

Koelewijn noemt de garnaal 'het goud van de zee'. "En de Hollandse is een unieke garnaal qua smaak. Hij is romig en vettig, in tegenstelling tot andere garnalensoorten. In Nederland noemen we 'm dus 'Hollandse garnaal', terwijl ze in België voor 'de grijze garnaal' en in Engeland voor 'the brown shrimp' gaan."