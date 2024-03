Utrecht trekt verbod op nieuwe tabakszaken weer in, want het mag niet

Ondanks dat het voorbereidingsbesluit in principe nog geldig is, vreest de gemeente dat het geen stand houdt in de rechtbank nu de landelijke wet- en regelgeving uitblijft. Daarom gaat de gemeente het besluit nu niet handhaven als er toch tabakszaken opduiken in Utrecht. De wethouder stelt ook aan de gemeenteraad voor om het voorbereidingsbesluit in te trekken.