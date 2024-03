Provincie verlaagt snelheid op N226 en N227 na klachten van omwonenden

Ook op de N227 mag er vanaf volgend jaar minder snel worden gereden. Omwonenden van het kruispunt van de weg met de Gooyerdijk klaagden al langer over de verkeersveiligheid. Volgens de provincie is het logisch om daar ook 60 kilometer per uur in te voeren, zodat de snelheid tussen Doorn en Langbroek overal hetzelfde is.