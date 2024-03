Op steenworp van tramaanslag moest basisschooldirecteur Karry keuzes maken: 'Rolluiken dicht en lesgeven'

Pas weken later als Karry het gevoel heeft dat de rust enigszins is teruggekeerd op school is er ruimte voor haar tranen. "Ik zat er hier met iemand over te praten en barstte toen spontaan in huilen uit." Toen voelde ik de spanning pas wegtrekken. Want ik voelde het als mijn verantwoordelijkheid dat er met niemand iets mocht gebeuren. Niet met leerkrachten en al helemaal niet met de kinderen. Ik zou het mezelf niet vergeven als er door een fout van mij iets gebeurd zou zijn."