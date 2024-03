Vaccinatiegraad ligt te laag, maar wat zijn de risico's van bof, mazelen en rodehond

Eerst de bof. Het virus dat de bof veroorzaakt, verspreidt zich via de lucht. Besmetting vindt plaats via niezen en hoesten. De bof begint met koorts, later kan daar spierpijn en hoofdpijn bij komen. De bof staat bekend om de dikke wang(en) die de zieke krijgt. Dat komt door een ontsteking van de speekselklier bij het oor. De dikke wang trekt na ongeveer een week weer weg, de ziekte is dan over.