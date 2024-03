Soms geeft een sleutelbos toegang tot de plekken waar je het allerliefste bent

Stadsimker Chris uit Woerden heeft maar een klein sleutelbosje. Zijn belangrijkste sleutel? Die van het hek waar zijn bijen achter zitten. 22 volken heeft hij en het gaat - geheel tegen de landelijke trend in - heel goed met ze! Veertig jaar geleden kreeg Chris zijn eerste volk en raakte hij - zoals hij zelf zegt - "helemaal op hol", van de bijen. Hij kroelt met ze, ervaart een band met alle volken en maakt zich in de stad druk om voldoende voedsel voor 'zijn' bijtjes. "Het gaat best goed met stadse bijen, hoor. Soms is in de stad gewoon meer voedsel voor ze dan op het platteland. Zeker als daar alleen gras is, nou dan is er weinig te halen".