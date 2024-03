Verdachte zwaar ongeval blijft ontkennen; slachtoffer voor altijd afhankelijk van hulp van anderen

Amersfoort - "De persoon die zij was, is onherstelbaar vernietigd." Dat zei de zoon van een 56-jarige vrouw die twee jaar geleden door een auto werd aangereden toen zij op haar fiets de Stadsring in Amersfoort overstak. De automobilist reed zonder snelheid te minderen door rood en botste op de fietsster en een scooterrijder. De scooterrijder raakte relatief licht gewond. Het lichaam van de vrouw was totaal gebroken. Door zwaar en blijvend hersenletsel kan zij niet meer voor zichzelf zorgen. Zij zit in een rolstoel en is in het dagelijks leven volkomen afhankelijk van de hulp van anderen.