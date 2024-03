Geloof en onderzoek, gaat dat samen? Wetenschap en religie door de eeuwen heen in het Catharijneconvent

Aan een van de muren hangt een portret van Henrietta Lacks, speciaal gemaakt voor de tentoonstelling. Henrietta was een Afro-Amerikaanse vrouw die in 1951 overleed aan baarmoederhalskanker. Bij haar werden een paar cellen afgenomen. Wijnia: "Die cellen bleken een soort revolutionaire eigenschap te bezitten waar men al heel lang naar op zoek was. Ze bleven zich buiten het lichaam in rap tempo delen. Daardoor kan er tot op de dag van vandaag heel veel onderzoek mee gedaan worden. Het wrange is dat Henrietta Lack daar nooit toestemming heeft gegeven. En haar familie wist heel lang niet dat dat het geval was. Maar het mooie is dat de familie die cellen nu op een bijna religieuze manier ziet als bijna heilig, als leven na de dood. Dus dat door die cellen Henrietta Lacks nog steeds aanwezig is op de wereld."