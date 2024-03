Mogelijk brein achter meerdere gevallen bankpasfraude opgepakt

Een politieteam, gespecialiseerd in cybercriminaliteit, kwam de man op het spoor in het onderzoek naar de oplichting van een Amersfoortse vrouw. Een 31-jarige vrouw zit vast voor die zaak. Zij had zich voorgedaan als iemand van de bank die 'verdachte activiteiten op de rekening van het slachtoffer' kwam melden. De oudere vrouw gaf haar pincode af en gaf later ook haar pinpas aan een koerier waarna haar rekening vervolgens werd geplunderd.