Bloemenkraam moet wielen hebben, veel kritiek op nieuw plan voor standplaatshouders

In het nieuwe plan worden alle plaatsen nog steeds opnieuw verdeeld, maar er is geen sprake meer van loten. Bij de selectie wordt nu gekeken naar de plannen die een ondernemer heeft, bijvoorbeeld met duurzaamheid. Ook wordt er gebrancheerd. Dat wil zeggen dat op de plek waar al jaren een vishandel staat, nu weer een vishandel moet komen. En dat geldt ook voor bloemen, brood en pizza’s. In het oorspronkelijke plan werd een plek uitgegeven voor tien jaar. In het nieuwe plan is dat opgerekt naar twaalf jaar, zodat ondernemers hun investeringen makkelijker kunnen terugverdienen.