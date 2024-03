Warmste 14 maart ooit gemeten, mensen genieten massaal van zomerse temperaturen

"Het is een mooie lentedag, beter dan de regenachtige dagen die we hebben gehad", zegt Thijs van der Lest, werkzaam bij De IJsfiets. "Dit is de eerste dag dat ik weer ijs verkoop." Hij fietst langs Utrechtse parken waar hij biologisch ijs verkoopt. Net aangekomen in het Griftpark loopt er meteen een jongeman op hem af om een hoorntje met een bolletje vanille-ijs te kopen. En hij is niet de enige: in de afgelopen uren werden er tientallen bolletjes geschept, zegt de ijscoman. "Er is veel vraag naar ijsjes, dus het zit gelijk goed."