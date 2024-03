Gul Dolap-Yavuz neemt regeltaken van mantelzorgers over en maakt hun leven lichter

Mantelzorgen was de reden dat Dolap haar vorige baan vaarwel zei. "Ik had net een nieuwe baan als directiesecretaresse. Ik werd voortdurend op mijn werk gebeld om dingen voor mijn ouders op te lossen. Mijn manager was heel schappelijk als ik weer een vergadering moest verlaten, maar na driekwart jaar hebben we samen besloten dat het zo niet ging. Mijn kinderen waren nog klein toen, het was te veel. Ik ben toen fulltime de mantelzorg in gestapt."