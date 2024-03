Zijn de Utrechtse appels in gevaar? 'Deze kever vreet alles op'

Leerbroek - Nog even en de appelbomen staan weer in de bloesem. Mooi, maar fruittelers krijgen er al stress van. Want bloesem betekent ook de terugkeer van de appelbloesemkever. En die mogen ze nog steeds niet bestrijden. "Als ik er vorig jaar één in de boom had, zijn dat er nu 25. Zeg maar dag tegen je oogst."