Nieuwegeinse drugsbaas Marcel D. had al 16 jaar celstraf, daar komt 14 jaar bij voor liquidatie Wout Sabee

De rechtbank oordeelde eerder dat er onvoldoende bewijs was dat D. opdracht had gegeven voor de moord op Sabee, maar volgens het gerechtshof in Arnhem is dat er wel degelijk. Omdat hij door de Utrechtse rechtbank eerder tot 16 jaar celstraf was veroordeeld voor het leidinggeven aan een bende die op grote schaal cocaïne smokkelde naar Engeland, moet hij nu in totaal 30 jaar uitzitten.