Van bruisend stadsfeest voor LHBTQ naar staande receptie: zorgen bij Utrecht Pride

“Een noodkreet”, zo begint Kalff zijn brief aan het Utrechtse stadsbestuur. De afgelopen maanden is hij met de gemeente in discussie geweest over een vergunning voor de komende editie. Maar het lukte niet om tot overeenstemming te komen. Met name op het gebied van geluidsoverlast lukte het niet om een vergunning te krijgen. Dan gaat het niet over de botenparade, maar over het feestje dat de LBHTQ-gemeenschap na afloop viert rond het Jacobskerkhof.