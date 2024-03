Netcongestie: elektrische auto's helemaal niet meer opladen in Utrecht

In een debat dat aan die zogenoemde netcongestie was gewijd gaf wethouder Lot van Hooijdonk aan dat netcongestie een serieus probleem is, waarvoor nog geen pasklare oplossingen beschikbaar zijn. Netgcongestie wil zeggen dat de vraag naar het transport van elektriciteit groter is dan de capaciteit. Soms is er sprake van te veel aanbod van stroom bijvoorbeeld als de zon uitbundig schijnt, maar vaker nog is de vraag groter dan dat het net aankan.