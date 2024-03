112-nieuws: Familieruzie met dreiging vuurwapens | Lantaarnpaal valt op auto

Bij een tankstation langs de Amsterdamsestraatweg in Baarn is een lantaarnpaal op een rijdende auto gevallen. De paal viel deels op het dak en het achterraam, dat daardoor brak. De bestuurder uit Soest kwam met de schrik vrij. De lantaarnpaal, die aan de voet door en door rot was, viel dwars over de provinciale weg en is daarna in de berm gelegd.