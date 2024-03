Nieuwe rel rond Utrechtsch Studenten Corps: 'Stop het shamen van vrouwelijke studenten op bangalijst'

Het is niet de eerste keer dat er een studentenvereniging in opspraak komt in verband met dergelijke lijsten.

Bij de Groningse studentenvereniging Vindicat lekte er in 2016 een 'bangalijst' uit. Daar stonden 23 vrouwen met hun persoonsgegevens op. In 2021 gebeurde dat nog een keer, toen ging het om een lijst met zo'n 100 namen en seksistische teksten. Een lid werd daarom voor onbepaalde tijd geschorst.

In datzelfde jaar tekenden ruim vijftig Utrechtse studentenverenigingen een intentieverklaring tegen ongepast gedrag. Daarin stond onder meer dat leden die slachtoffer zijn van seksueel wangedrag goede opvang moeten krijgen. Een lid van de belangenbehartiger voor Utrechtse studenten Vidius, die de verklaring opstelde, vertelde toen dat zo'n document nodig was omdat veel vrouwen een vervelende seksuele ervaring hebben gehad.

Ongeveer een jaar later werd er nog een verklaring ondertekend, deze keer door 107 Utrechtse verenigingen. Daarin beloofden zij opnieuw zich in te zetten tegen seksueel wangedrag.

Toch raakte het Utrechts Studenten Corps afgelopen zomer in opspraak na een incident met een stripper. Leden van het corps huurde de stripper in, die in kwetsbare positie op de foto werd gezet met een wijnfles in een lichaamsopening. Een vooraanstaand lid van de vereniging deelde die foto op Snapchat. Leden die hier bij betrokken waren werden drie maanden lang geschorst.

Een anoniem lid vertelde later dat dit soort dingen met enige regelmaat voorkomen. Een rector van de USC sprak dit tegen.