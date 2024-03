Neef van Ridouan Taghi krijgt 26 jaar cel voor betrokkenheid bij moord op advocaat Wiersum

Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, is geen verdachte in deze zaak. Wel wordt algemeen aangenomen dat de moordopdracht op Wiersum uit zijn richting komt. Wiersum was advocaat van Nabil B. uit Utrecht die kroongetuige is in het Marengo-proces. Eerder werd ook de broer van Nabil B. vermoord. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die vertrouwenspersoon was van B., werd om het leven gebracht.