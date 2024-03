Koepel kinderdagverblijven deelt oproep: 'Weiger ongevaccineerde kinderen bij de opvang'

De oproep heeft Jellesma gedeeld met de Tweede Kamer, omdat hij hoopt dat de politiek verdere actie onderneemt. Jellesma noemt een mogelijke vaccinatieplicht als ideale oplossing, net zoals in een aantal andere Europese landen het geval is. “Het is treurig dat het nodig is, maar het moet wel als de gezondheid van een groot aantal kinderen op het spel staat. Covid hadden we ook niet verwacht, een uitbraak kan altijd gebeuren."