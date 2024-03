Politieofficier Fatima maakte de keuzes op het 24 Oktoberplein tijdens tramaanslag: ‘Niet beslissen is geen optie’

Utrecht - De dag na de tramaanslag heeft Fatima Tougha pijnlijke wreven. Vreemd, want extreem veel heeft ze de dag ervoor niet gelopen. “Wat jij onbewust hebt gedaan is je vastgenageld aan de grond”, zegt de eenheidspsycholoog tegen haar. Op 18 maart 2019 gebruikt ze haar voeten als anker om zich staande te houden in de chaos en angst van de aanslag, om als politieofficier de keuzes te maken “waarvan je je later zal beseffen of dat de juiste beslissing is.”