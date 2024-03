Ringweg Randenbroek wordt aangepakt na meerdere ongevallen in de afgelopen jaren

De gemeente neemt nu maatregelen door de weg anders in te richten. Tussen de Hogeweg en de Mendelsohnstraat krijgt de fietser meer ruimte. Nu is hier nog een fietsstrook van 1,70 meter, dat wordt 2,40 meter. Door de groene belijning tussen de fietser en auto is er meer afstand waardoor de veiligheid verder wordt vergroot. De auto krijgt hier nog wel voldoende ruimte om een lijnbus in te halen.