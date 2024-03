Zeistenaar krijgt 5 jaar cel voor bezit van 249 kilo cocaïne, straatwaarde was 12,5 miljoen

De man uit Zeist beweerde tijdens de rechtszaak dat hij dacht dat het om vape-spullen ging, maar daar gelooft de rechtbank niets van. De in beslag genomen cocaïne heeft een straatwaarde van ongeveer 12,5 miljoen euro. Het is niet aannemelijk dat zo’n hoeveelheid zonder enig toezicht bij hem in bewaring is gegeven en dat hij niet wist dat het cocaïne betrof, zegt de rechtbank.