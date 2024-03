Met het einde van het schaatsseizoen stopt ook G-training van Wil: 'Ga kinderlijk enthousiasme missen'

Het G-schaatsteam voor jonge deelnemers is uniek in de provincie. Wil begon tien jaar geleden met het opzetten van de trainingen voor deze doelgroep vanuit de Schaats- en Inlineskate Vereniging Zeist (SIVZ). In de winterperiode wordt er geschaatst in Utrecht, in de lente en zomer wordt er geskatet in Zeist. "Binnen onze vereniging was er één jongetje dat niet mee kon komen met de reguliere trainingen", vertelt Wil. "Toen hebben we nagedacht over het oprichten van een aparte groep. We zijn begonnen met twee kinderen, nu zijn het er veertien."