Primatoloog Frans de Waal op 75-jarige leeftijd overleden

In de jaren 80 werd De Waal bekend met zijn boek Chimpanseepolitiek. Dat boek is gebaseerd op zijn observaties van een strijd om de macht in de chimpanseekolonie van Burgers' Zoo in Arnhem. Het boek liet zien dat niet grof geweld en directe machtsuitoefening, maar juist conflictbemiddeling een onderdeel speelt in het leiderschap van een mensaap.