Dodelijke ongelukken op het spoor, hinder voor treinverkeer rond Utrecht

Bij een overweg in het buitengebied van Woudenberg is een slachtoffer om het leven gekomen. Het ongeluk bij de Laagerfseweg, vlakbij de tunnel onder de A12, gebeurde even na 7.30 uur. De politie Midden-Nederland bevestigt het ongeval en doet verder geen mededelingen over de toedracht. De NS laat weten dat er tussen Utrecht Vaartsche Rijn en Veenendaal voorlopig geen treinen zullen rijden.