Herdenking tramaanslag: 'Sereen en heel mooi, maar tegelijkertijd heel zwaar'

Dat Utrecht de tramaanslag in overleg met de nabestaanden vanaf nu om de vijf jaar zal herdenken, betekent niet dat het minder urgent is, zegt Dijksma. "Herdenken is belangrijk omdat dit voor eeuwig invloed heeft op wat Utrecht is. Utrecht is haar onschuld verloren op 18 maart 2019 en dat gaat nooit meer over. Voor veel mensen is het nog als de dag van gisteren en is het verdriet nog heel rauw."